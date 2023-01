Britské muzeum by brzy mohlo do Řecka poslat takzvané Elginovy mramory z aténské Akropole

Do Řecka by se už brzy mohly vrátit takzvané Elginovy mramory, tedy část sochařské výzdoby starověkého chrámu z aténské Akropole, o něž vede Řecko skoro 200 let spor s Británií. Podle listu Daily Telegraph a agentury Bloomberg je velmi blízko podpisu smlouva o dlouhodobé zápůjčce.

Dohoda, o níž informovala britská média, předpokládá dlouhodobou zápůjčku části Elginových mramorů výměnou za zapůjčení některých starověkých artefaktů z Atén. Už začátkem prosince napsala řecká média, že exministr financí a šéf správní rady muzea Osborne v této věci vede jednání s řeckým premiérem Kyriakosem Mitsotakisem. Britská ministryně kultury Michelle Donelanová v prosinci ale varovala, že návrat starověkých soch z Akropole do Řecka by mohl spustit nebezpečnou lavinu žádostí z jiných zemí o další artefakty z britských muzeí.

Atény vedou s Londýnem dlouholetý spor o sochy z athénského Parthenonu, které do Británie přivezl začátkem 19. století tehdejší britský velvyslanec Thomas Bruce, hrabě z Elginu. Nyní jsou vystaveny v Britském muzeu v Londýně. Bruce artefakty získal na základě smlouvy s Osmanskou říší, jíž bylo tehdy Řecko součástí. Po získání nezávislosti na Osmanské říši v roce 1832 zahájil nový řecký stát boj také o návrat uměleckých děl ze zahraničí.

Britské muzeum v minulosti bylo proti i jen zapůjčení těchto soch a argumentovalo také tím, že artefakty nelze do Řecka přepravit, protože by jim uškodilo jejich stěhování. Nicméně v roce 2014 zapůjčilo jednu z těchto soch do Ruska, kde byla vystavena ve slavné galerii Ermitáž v Petrohradě. Tím rozezlilo řecké představitele a tehdejší premiér Antonis Samaras to označil za provokaci.

Tato dlouhodobá zápůjčka, i když se potvrdí, ale zřejmě řecko-britský spor nevyřeší. Atény budou nejspíš dál bojovat za získání těchto zhruba dva a půl tisíce let starých soch do svého vlastnictví. (ČTK)