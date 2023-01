Babišův obhájce: Babiš mladší trpěl závažnou psychologickou chorobou

V hlavním líčení v kauze Čapí hnízdo si vzal slovo soudce Jan Šott a začal předčítat listinné důkazy. Slovo si poté vzal Babišův obhájce Michael Bartončík, který začal předčítat část unesení týkajícího se údajného zavlečení Babiše mladšího na Krym.

Při čtení dokumentu se zaměřoval hlavně na části věnované psychickému stavu syna bývalého premiéra. Babišův syn vypovídal v případu kauzy Čapí hnízdo proti svému otci. Soudce přečtení částí povolil kvůli čekání na další znalce.

„Byl opakovaně vyšetřen i mimo území České republiky,“ přečetl advokát Bartončík s tím, že vyšetřování nemohla být jeho otcem ovlivněna.

„Poškozený trpěl závažnou psychologickou chorobou nutnou léčit. Průběhem nemoci je i popírání nebo zlehčování jeho zdravotního stavu. Tvrzení, že mu byla zdvojnásobena medikace při pobytu na Krymu, lékařské zprávě neodpovídá,“ přečetl advokát.

Nelze podle něj odhlédnout od celkového počínání Babišova syna. „Poškozený, který odmítal opakovaně spolupracovat s orgány činnými v trestním řízení, zvýšil svoje mediální výstupy v roce 2021, kdy vrcholila kampaň do sněmovních voleb, a přicestoval i do České republiky. Poškozený nebyl veden ani tak zájmem objasnění celé věci, ale zájmem politickým,“ prohlásil advokát.

Následně se ke stavu svého syna vyjádřil i sám obžalovaný kandidát na prezidenta Babiš. „Já tady šest let poslouchám, že jsem nechal unést syna. Je to sprostá lež. Jaký větší důkaz může být výpověď jeho matky, která je jemu nejbližší, protože spolu žili. Náš syn si to vymyslel,“ prohlásil Babiš.