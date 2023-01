V těchto dnech lze spatřit v jeden večer všechny planety viditelné pouhým okem

Ruská vesmírná agentura Roskosmos uvažuje o záchranné misi na Mezinárodní vesmírnou stanici. Vyslala by prázdnou kosmickou loď, která by předčasně přivezla na Zemi tři členy posádky. Souvisí to s nedávným únikem chladicí kapaliny z modulu Sojuz MS-22, kterým se měla posádka vracet. (Guardian)