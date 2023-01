McCarthy prohrál vedení Sněmovny i potřetí, hodlá hlasovat donekonečna

Republikán Kevin McCarthy prohrál boj o křeslo předsedy Sněmovny reprezenantů i potřetí. Tentokrát proti němu hlasovalo víc lidí než v prvních dvou kolech. Sněmovnu čeká další kolo volby. „Zůstaneme, dokud nevyhrajeme,“ vzkázal McCarthy.

Tím, kdo McCarthymu už nedal hlas a místo toho změnil volbu na Jima Jordana, byl floridský poslanec Byron Donalds. To by mohlo naznačovat, že McCarthy ztrácí i tu podporu, kterou dosud měl.

McCarthy tentokrát prohrál o šestnáct hlasů, které mu chyběly do většiny 218 hlasů. Celkem proti němu hlasovalo dvacet republikánských poslanců, kteří hodili svůj hlas Jimu Jordanovi, a všichni demokrati opět zvolili Hakeema Jeffriese.

Dokud Sněmovna nezvolí předsedu, nesloží ani noví poslanci přísahu a nemůže přistoupit k činnosti.

Na záběrech ze Sněmovny navzdory složité situaci působí McCarthy pobaveně, se spřízněnými členy Sněmovny se často směje.

On i jeho kolegové avizovali, že budou volbu opakovat, dokud nebude zvolen.

„Nemůžete někoho využívat pro svůj osobní prospěch uvnitř Kongresu,“ řekl McCarthy skupině novinářů. „Zůstaneme, dokud nevyhrajeme,“ řekl a dodal, že čísla se „nakonec změní“, i když nevysvětlil jak.

To samé ale předeslali McCarthyho protivníci. Ti se sjednotili za Jimem Jordanem, který ovšem předsednictví nechce a sám volí McCarthyho. Není také zřejmé, že by měl tento silný příznivce Donalda Trumpa ve Sněmovně širokou podporu.

Zatím nejdéle v historii Sněmovny reprezentantů volili poslanci předsedu 34. Kongresu Nathaniela Bankse, a to 133krát v roce 1855.

Baví se i demokraté, kteří si z republikánských kolegů utahují, že nedokážou ani zvolit vedení, natož přijímat zákony. „Děláme si tady v demokratickém sboru popcorn, dokud se republikáni nesrovnají,“ vzkázal například poslanec Ruben Gallego a přiložil snímek připravovaného popcornu. (Washington Post)

We are breaking the popcorn out in the Dem Caucus till the Republicans get their act together. pic.twitter.com/5b4FriBjf7

— Ruben Gallego (@RubenGallego) January 3, 2023