Bankman-Fried odmítl vinu z vytunelování kryptoburzy, čeká ho soud

Situace v americké Sněmovně se podle očekávání zkomplikovala, protože lídr republikánů Kevin McCarthy nezískal potřebných 218 hlasů. Proti němu celkem hlasovalo 19 jeho stranických kolegů. Je to poprvé za sto let, co se lídrem Sněmovny nestal šéf vítězné strany už v prvním kole.