Proti lídrovi republikánů McCarthymu se postavilo 19 spolustraníků, první kolo prohrál

Situace v americké Sněmovně se podle očekávání zkomplikovala, protože lídr republikánů Kevin McCarthy nezískal potřebných 218 hlasů. Proti němu celkem hlasovalo 19 jeho stranických kolegů. Je to poprvé za sto let, co se lídrem Sněmovny nestal šéf vítězné strany už v prvním kole.

Republikánský lídr Kevin McCarthy. Foto: Gage Skidmore, Flickr

McCarthy dostal 203 hlasů, tedy o patnáct hlasů méně, než potřeboval. Ačkoliv jeho oponent Hakeem Jeffries získal hlasy všech přítomných demokratů, tedy 212 hlasů, ani on se nestane předsedou Sněmovny reprezentantů, protože rovněž nemá potřebnou většinu 218 hlasů. Paradoxní je, že získal víc hlasů než dosavadní favorit McCarthy.

Druhý navržený republikán Andy Biggs rovněž s největší pravděpodobností nezíská většinu sněmovních hlasů, v prvním kole pro něj zatím hlasovalo 10 poslanců.

Mezi poslanci, kteří hlasovali proti svému stranickému šéfovi, jsou i silní Trumpovi příznivci Lauren Boebert či Matt Gaetz. Jejich volba (hlasovali pro Biggse) naznačuje, že moc exprezidenta Trumpa se snižuje. Ten totiž patří mezi McCarthyho příznivce a své loajální poslance vyzval, aby pro něj zvedli ruku. Ti ho ovšem neuposlechli.

Další hlasy dostali poslanci Jim Jordan či bývalý poslanec Lee Zeldin.

Volba předsedy se nyní bude opakovat. Vzhledem k tomu, že McCarthy se o hlasy svých spolustraníků snažil několik týdnů a neúspěšně, je otázkou, zda se mu podaří své oponenty přesvědčit zrovna nyní.

McCarthy se o víkendu už přesunul do kanceláře bývalé předsedkyně Sněmovny Nancy Pelosi. Pokud se předsedou nestane, bude se z ní muset zase vystěhovat. (NY Times)