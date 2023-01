McCarthy nezíská potřebných 218 hlasů pro zvolení šéfem americké Sněmovny

Už nyní je zřejmé, že republikánský lídr Kevin McCarthy se nestane předsedou Sněmovny reprezentantů v prvním kole. Při hlasování už nyní přišel o pět hlasů, a to ještě neoznámili svoji volbu všichni republikánští poslanci. Je zřejmé, že potřebných 218 hlasů mít nebude.

Proti němu hlasovali Lauren Boebert, Andy Biggs, Dan Bishop, Josh Brecheen a Michael Cloud.

Jediný způsob, jak by se McCarthy mohl stát lídrem, je, že by někteří poslanci změnili svoji volbu, nebo by nepřišli všichni demokraté. Ti jsou ale podle dostupných informací ve Sněmovně kompletní. Zatím všichni hlasovali jednotně pro Hakeema Jeffriese, nového lídra sněmovních demokratů. (NY Times)