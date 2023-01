STEM/MARK: Favorita pro prezidentské volby zatím nemá pětina voličů

Zhruba pětina voličů není rozhodnuta, komu dá příští týden v prezidentských volbách hlas. Naopak 78 procent ví, koho z devíti uchazečů o Hrad zvolí. Třetina rozhodnutých voličů má i náhradní volbu pro případné druhé kolo, pokud jejich původní favorit nepostoupí. Vyplynulo to z prosincového průzkumu agentury STEM/MARK.

Zbývajících 55 procent by se za této situace rozhodlo až podle výsledku prvního kola a 13 procent by k druhému kolu nešlo. V porovnání s loňským podzimem podle ní počet nerozhodnutých klesl, na přelomu září a října jich bylo 44 procent.

Agentura uvedla, že podle voličů, kteří chtějí jít k volbám, ale zatím nemají favorita, budou pro jejich rozhodnutí důležité sympatie ke kandidátům, jejich postoje, názory a program, tedy jak si uchazeči povedou v předvolebních debatách. Předvolební debaty a volební program bude rozhodující zejména pro absolventy vysokých škol, zatímco u lidí s nižším vzděláním rozhodnou spíše sympatie či emoce. „Důležité je zároveň upozornit, že vztah k jednotlivým kandidátům je často jen povrchní, a to může měnit konečné preference,“ uvedl autor výzkumu Jan Burianec a doplnil, že z tohoto pohledu mají aktuálně nejsilnější volební jádro prezidentští kandidáti Andrej Babiš (ANO) nebo Jaroslav Bašta (SPD).

K druhému kolu by podle zjištění agentury nešli v případě neúspěchu vlastního kandidáta častěji příznivci Babiše, Bašty nebo kandidátů Karla Diviše a Josefa Středuly. Naopak voliči Petra Pavla, Danuše Nerudové a Pavla Fischera častěji uváděli, že mají náhradní variantu i pro druhé kolo.

Mnozí podporovatelé Nerudové, Pavla a Babiše, kteří patří mezi hlavní favority lednových prezidentských voleb, by ale podle STEM/MARK ve druhém kole podpořili některého z protikandidátů. Devětašedesát procent těch, kteří chtějí v prvním kole volit Nerudovou, by v případě jejího neúspěchu volilo v druhém kole Pavla a 14 procent Babiše. Z příznivců Pavla by se za obdobné situace vyslovilo v druhém kole 77 procent pro Nerudovou a 11 procent pro Babiše. Z Babišových příznivců by v druhém kole hlasovalo 26 procent pro Nerudovou a 14 procent pro Pavla. Dvě pětiny voličů Babiše jsou ale rozhodnuty nejít do druhého kola, pokud tam Babiš nepostoupí.

Babiš, Pavel a Nerudová si v průzkumu podle jeho autorů rozdělili i všechny pomyslné příčky z hlediska možných přínosů pro ČR v různých oblastech života. Pavel získal prvenství v obraně, Babiš v ekonomice a řešení energetické krize a Nerudová ve školství, spojování rozdělené společnosti a rovných příležitostech pro všechny. Pavel má podle oslovených voličů také největší charisma, Babiš je nejzkušenější a Nerudová nejsympatičtější.

Agentura se dotazovala také na to, zda by některý kandidát měl odstoupit ve prospěch jiného kandidáta či kandidátů. S tím souhlasilo 36 procent voličů, zatímco 64 procent nikoliv. Rozhodnější v rámci neodstupování byli hlavně voliči Středuly, dodal Burianec.

STEM/MARK provedl průzkum v době od 15. do 21. prosince a prostřednictvím telefonického a on-line dotazování se ho zúčastnilo 1011 lidí starších 18 let. (ČTK)