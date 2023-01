Současná úprava platby za pobyt na záchytné stanici zůstane beze změn

Deset dní před prvním kolem prezidentské volby přišel do Arény N diskutovat jeden ze tří nejsilnějších kandidátů, generál Petr Pavel. Mluvil mimo jiné o tom, že zatímco s Danuší Nerudovou by souboj o křeslo prezidenta byl kultivovanější, protože je žena, s Andrejem Babišem by došlo na silná slova a emoce.