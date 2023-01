Fiala: Předsednictví nás naučilo lépe hájit zájmy ČR

„Předsednictví v Radě EU nás naučilo lépe hájit zájmy České republiky,“ řekl premiér Petr Fiala na tiskové konferenci k vyhodnocení českého předsednictví. „Získali jsme respekt ostatních zemí, který bychom do budoucna měli využít,“ dodal.

„Předsednický půlrok nebyl jednoduchý, bylo to náročných šest měsíců. Heslo Evropa jako úkol vyjadřovalo odpovědnost a úkoly, které musela ČR zvládnout,“ podotkl Fiala.

Objem finančních prostředků vyjednaných na zelenou modernizaci ČR podle Fialy přesáhl 1,2 bilionu korun.

Premiér zařadil mezi úspěchy předsednictví i dohody na snižování emisí a snižování energetické závislosti na Rusku. „Je důležité, že nová legislativa obsahuje pojistky, které zabrání negativním dopadům na občany,“ řekl.

„Zvládli jsme i tři sta různých akcí v ČR, čtrnáct neformálních rad v Praze, návštěvu Evropské komise v Litomyšli. Dodnes se setkáváme s pozitivními reakcemi na vůbec první setkání Evropského politického společenství na Pražském hradě,“ doplnil Fiala.

„Na předsednictví se celkově podílely dvě tisícovky lidí. Jsem přesvědčen, že to stálo ta to, že to všechno, ty zkušenosti, úspěchy, kontakty dokážeme zúročit pro dobrou budoucnost České republiky (…) Na české předsednictví musíme navázat v politické i diplomatické úrovni a musíme využít toho respektu, který nyní máme. Je to v bytostném zájmu české společnosti,“ shrnul premiér.

