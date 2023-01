Hráč NFL Hamlin bojuje po kolapsu na hřišti v nemocnici o život

Při zápase NFL mezi Buffalem a Cincinnati Bengals na hřišti zkolaboval hráč Damar Hamlin. Lékaři mu na místě poskytli první pomoc a převezli ho do nemocnice, je v kritickém stavu. Zápas byl kvůli tomu odložen.

How can Skip Baylees see this and think about the importance of a game? There is not an opinion that he can have from this day forward that is worth listening too! Skip has to go. This isn’t his first, second or fiftieth time. #DamarHamlin pic.twitter.com/rsmYuC5RHr — Rev. Dr. James R. Riley (@RevJamesRiley) January 3, 2023

V hrozivém momentu, který zastavil souboj dvou nejlepších týmů NFL, se zdravotníci snažili podat Hamlinovi kyslík. Asi 16 minut po kolapsu ho naložili do sanitky a odvezli ze hřiště do lékařského centra University of Cincinnati.

Do Hamlina při hře narazil protihráč Tee Higgins a srazil ho na zem. Hamlin ještě rychle vstal, ale po vteřině se sesul na zem a zkolaboval.

Kolem hráče se okamžitě vytvořila skupina hráčů pozorujících zdravotníky, kteří o něho pečovali. Někteří byli viditelně rozrušeni pohledem na spoluhráče v bezvědomí, někteří od něj v zoufalství odvraceli pohled.

Mnozí hráči i fanoušci zasílají Hamlinovi přání brzkého zotavení. Někteří z fanoušků přišli před nemocnici, kde leží, a se svíčkami v ruce tam čekají na dobré zprávy. Lékaři nesdělili, zda se z kritického stavu dostane. (ESPN)