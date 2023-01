Muž, který zaútočil mačetou na policisty v New Yorku, je na seznamu FBI

Bývalá tenistka a komentátorka Martina Navrátilová oznámila, že má rakovinu prsu a hrtanu. „Tahle dvojitá nepříjemnost je vážná, ale uzdravitelná. Doufám, že to dobře dopadne. Teď to nějakou dobu bude drsné, ale budu bojovat vším, co mám,“ řekla.