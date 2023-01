Polská armáda si objednala 70 000 pušek, podle médií je to jen začátek

Polský ministr obrany Mariusz Błaszczak dnes podepsal smlouvu zvětšující objednávku nových útočných pušek Grot pro polskou armádu o téměř 70 000 kusů. Polská armáda si dosud – s i dnešní smlouvou – objednala asi 100 000 grotů, které by měla dostat do konce roku 2026, uvedla televize TVN 24.

„To je teprve začátek,“ napsal server Defence 24 s připomínkou, že nynější vláda chce zdvojnásobit početnost polských ozbrojených sil na 300 000 mužů a žen. Varšava modernizuje armádu a v posledních měsících uzavírá smlouvy na pořízení stovek nových tanků a děl a desítek letadel a vrtulníků. Odůvodňuje to snahou odstrašit Rusko, aby po Ukrajině nezaútočilo na Polsko. Chceme mír, a tak se chystáme na válku, vysvětlil před časem Blaszczak.

První pušky Grot z polské zbrojovky Lucznik v Radomi převzala v roce 2017 nejprve vojska územní obrany (WOT), představující polskou obdobu aktivních armádních záloh, v roce 2019 i armádní jednotky. Zavádění nových zbraní provázela zprvu v tisku i ostrá kritika „dětských nemocí“, zatímco experti chválili novátorskou modulární koncepci, umožňující mít pušku jak v klasické, tak ve zkrácené podobě zvané bullpup, kdy je zásobník až za spouští v pažbě. Výrobce mezitím vyvinul zdokonalenou verzi.

Část zbraní – podle šéfa zbrojního koncernu PGZ Sebastiana Chwaleka „velké množství“ – poskytla polská vláda Ukrajině jako dar.

„Jsou to dobré a vyzkoušené zbraně, které se těší uznání jak polských, tak ukrajinských vojáků. Přestože byl tento výrobek kritizovaný, v boji se osvědčil. A to je ta nejdůležitější zkouška, kterou Grot složil,“ prohlásil Blaszczak po podpisu smlouvy. S výrobcem vede jednání, jejichž výsledkem by mělo být uzavření dalších dohod.

„Naše potřeby jsou velké. Snažíme se dosáhnout toho, aby polská armáda měla přinejmenším 300 000 vojáků, a mluvíme proto o takovém počtu pušek. Ale to není vše, protože musíme mít nachystané zbraně pro naše zálohy,“ dodal. Doufá, že groty uspějí i při vývozu do světa. Šéf PGZ Chwalek hovořil už o úspěchu na americkém a africkém trhu.

Diskutující na serveru Defence 24 zaujalo, že nová puška stojí armádu „ve velkoobchodu“ 11 800 zlotých (asi 61 000 Kč), zatímco civilní verze stojí 6800 zlotých (asi 35 000 Kč), i když není schopna střelby dávkou. Lze však předpokládat, že vojenská verze zahrnuje lepší zaměřovače, další vybavení a servis. (ČTK)