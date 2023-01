Vláda možná podpoří povýšení 12. října na významný Den samizdatu

R.I.P. Professor Robert Pynsent (20.12.1943-28.12.2022) greatest expert on Czech and Slovak literature in the English-speaking world, enfant terrible, a true English eccentric, fierce critic of everything stupid and best friend ever. The world is a duller and less colourful place pic.twitter.com/ZPgolDlUx6

— Julia Sherwood (@JuliaSherwood) December 28, 2022