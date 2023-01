Tři zranění policisté v NY při útoku mačetou

Tři policisté v New Yorku utrpěli zranění, když na ně během silvestrovských oslav zaútočil muž mačetou. Pachatele zneškodnili střelbou. K incidentu došlo dvě hodiny před půlnocí poblíž Times Square. Motiv útočníka není jasný. (NBC)

This is the weapon that was recovered at the scene. https://t.co/Waaux2hUTt pic.twitter.com/EijU7QUgkQ

— NYPD NEWS (@NYPDnews) January 1, 2023