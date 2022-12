Dnes končí předsednictví České republiky v Radě Evropské unie

Co považuje premiér Petr Fiala za pět největších úspěchů českého předsednictví v Radě EU a co se podařilo v Praze a co v Moravskoslezském kraji? V anketě Deníku N odpovídá kromě premiéra i jeho poradce pro EU Tomáš Pojar a klíčoví vyjednavači v Bruselu.