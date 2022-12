Rusko ukončilo podzimní odvody, na vojenskou službu nastoupilo 120 000 lidí

V Rusku skončily podzimní odvody na povinnou vojenskou službu, informovala dnes agentura TASS s odvoláním na ministerstvo obrany. Na vojnu nastoupilo 120 000 lidí a úřady ujišťují, že nebudou nasazeni do války na Ukrajině.

„Občané povolaní k vojenské službě se do speciální vojenské operace na Ukrajině nezapojí a branci, kteří vojenskou službu ukončili, byli propuštěni a posláni domů,“ uvedlo ministerstvo obrany. Speciální vojenská operace je výraz, který ruští činitelé a oficiální média používají pro invazi na Ukrajinu.

Podzimní odvody mužů ve věku od 18 do 27 let k základní vojenské službě začaly v listopadu a byly o měsíc posunuté kvůli částečné mobilizaci, kterou ruský prezident Vladimir Putin vyhlásil v září. Podle prohlášení ministra obrany Sergeje Šojgua i Kremlu bylo povoláno do zbraně na 300 000 záložníků, podle některých ruských médií jich ale bylo výrazně více. (ČTK)