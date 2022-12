Tělo Benedikta bude v bazilice svatého Petra

Rakev s tělem emeritního papeže Benedikta XVI. bude od pondělí vystavena v bazilice svatého Petra ve Vatikánu, aby se s ním věřící mohli rozloučit, oznámil vatikánský mluvčí. (Vatican News)

"As of Monday morning, 2 January 2023, the body of the Pope Emeritus [Benedict XVI] will be in Saint Peter's Basilica so the faithful can bid farewell." – Matteo Bruni, Director @HolySeePress pic.twitter.com/RUnOlscfbb

— Vatican News (@VaticanNews) December 31, 2022