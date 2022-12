Zemřel emeritní papež Benedikt XVI., bylo mu 95 let

Ve věku 95 let zemřel bývalý papež Benedikt XVI. Oznámil to Vatikán. Hlavou katolické církve byl od roku 2005 do roku 2013, kdy abdikoval. Před několika dny o jeho vážném stavu informoval papež František a vyzval k modlitbám za něj.

„Se zármutkem vám oznamuji, že emeritní papež Benedikt XVI. zemřel dnes v 9:34 v klášteře Mater Ecclesiae ve Vatikánu,“ sdělil vatikánský mluvčí v prohlášení. „Další informace poskytneme co nejdříve,“ doplnil.

“With sorrow I inform you that the Pope Emeritus, Benedict XVI, passed away today at 9:34 in the Mater Ecclesiae Monastery in the Vatican.

Further information will be provided as soon as possible.” pic.twitter.com/O5dxoPaVkT

