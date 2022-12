Myanmarské opoziční vůdkyni Su Ťij soud uložil dalších sedm let za mřížemi

Myanmarský vojenský soud dnes uložil opoziční vůdkyni Do Aun Schan Su Ťij dalších sedm let vězení. Nositelce Nobelovy ceny nyní hrozí třiatřicet let za mřížemi, informuje agentura AFP.

V předchozích procesech týkajících se obvinění z korupce a dalších trestných činů soudy uložily 77leté Su Ťij 26 let vězení – mimo jiné za nelegální dovoz a držení vysílaček, porušení koronavirových opatření, porušení státního tajemství, rozvratnou činnost a volební podvod.

Su Ťij se stala terčem série obvinění poté, co barmská armáda v loňském roce uskutečnila v zemi puč. Podle opozice jsou obvinění proti opoziční vůdkyni politicky motivovaná. Dnešní verdikt odsoudily Spojené státy a EU.

Su Ťij byla zatčena krátce po myanmarském převratu. Nejprve byla držena v domácím vězení, poté strávila několik měsíců na tajném místě v metropoli Neipyijtu a nakonec byla letos v červnu převezena do místní věznice. (AFP, ČTK)