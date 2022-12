Kazachstán vrátil Rusku uprchlého majora

Kazachstán v noci na dnešek deportoval zpět do Ruska majora Federální služby ochrany Michaila Žilina, který uprchl z vlasti, aby se vyhnul nasazení do války proti Ukrajině. Novinářům to potvrdila manželka Žilina.

Šestatřicetiletý major Žilin utekl z Ruska už na jaře. Jako důstojník Federální služby ochrany v činné službě ale nesměl překročit státní hranice. Jeho manželka řekla novinářům, že o emigraci přemýšlel od 24. února, kdy Rusko přepadlo Ukrajinu. „Naši blízcí příbuzní žijí v centru Chersonu (město na jihu Ukrajiny, pozn. red.). A všechno, co se tam dělo, jsme doslova viděli přes jejich telefony,“ vysvětlila v rozhovoru pro Deutsche Welle důvod odchodu ze země manželka majora.

Žilin byl nejdříve odsouzen za nezákonné překročení hranice kazašským soudem k šestiměsíční podmínce. Během ní se pokusil odletět do Arménie, jenže v Rusku po něm už bylo vyhlášeno mezinárodní pátrání a kazašská policie ho před nastoupením do letadla zatkla. Požádal o politický azyl, ale ten mu kazašské úřady zamítly. Naopak, rozhodly o deportaci. Major se odvolal, ale na výsledek odvolacího řízení už mu nebylo umožněno počkat. 29. prosince byl osvobozen z vyšetřovací vazby a předán migrační službě. Ta ho předala Rusům.

„Zavolal mi včera ve 20 hodin z cizího telefonu,“ říká manželka Žilina. „Prý ho vezou do Ruské federace. Mluvili jsme spolu necelou minutu. Pak už se se mnou nespojil. Kazašská kancelář pro lidská práva potvrdila, že už ho vyvezli do RF… Byl deportován za porušení pravidel při překročení hranic. I když ho mohli deportovat kamkoliv jinam.“ (Orda)