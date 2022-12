Jihokorejští turisté berou útokem Japonsko, poté co země v říjnu obnovila bezvízový styk. Turistické rezervace cest do Japonska vzrostly ve srovnání s rokem 2019 o 295 %, to vyplývá z dat jihokorejské cestovatelské platformy Yanolja.

Jihokorejská agentura Jonhap, která o tom informuje, podotýká, že zájem jihokorejských turistů o Japonsko může souviset také s poklesem jenu.