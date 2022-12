Vůdce venezuelské opozice Juan Guaidó odmítá ukončení svého mandátu přechodného prezidenta Venezuely, na kterém se shodla většina největších opozičních stran. Guaidó dnes zrušil schůzku zástupců opozice, kteří měli o záležitosti podruhé hlasovat.

Tři ze čtyř největších venezuelských opozičních stran chtějí prosadit změnu přechodné opoziční ústavy, která by zrušila funkci přechodného prezidenta. Tím by Guaidó, kterého řada západních států uznává za prozatímního prezidenta Venezuely, přišel o post lídra opozice. Strany chtějí vedení nahradit novým orgánem, který by měl především na starosti správu zmrazených venezuelských aktiv v zahraničí.

Guaidó ale postup dalších opozičních politiků odmítá. „Zopakovali jsme, že funkce prezidenta odpovídá zájmům Venezuelanů,“ uvedl Guaidó. Ten také tvrdí, že jeho funkce je stále účinným nástrojem v boji opozice proti autoritářské vládě prezidenta Nicoláse Madura, o čemž ale ostatní velké opoziční strany pochybují.

O záležitosti rozhoduje sněm bývalých opozičních poslanců, kterému Guaidó předsedá. Sněm se již jednou vyjádřil pro zánik jeho funkce. Své rozhodnutí musí ale potvrdit ještě jednou. Stát se tak mělo na zasedání naplánovaném na dnešek. Guaidó ale zasedání odsunul na 3. ledna. Odůvodnil to snahou hledat jednotu mezi opozičními stranami. Strany, které podporují zánik funkce přechodného prezidenta, ale dnes uvedly, že na svém stanovisku trvají.

Guaidó stanul v čele venezuelské opozice v roce 2019 a poslanci opozičních stran ho tehdy prohlásili za přechodného prezidenta země. Předtím působil jako předseda venezuelského parlamentu, ve kterém měly opoziční strany většinu. Mandáty zanikly na konci roku 2020, kdy byl zvolen nový parlament. Evropská unie či Spojené státy označily tyto volby do parlamentu, kde nyní mají jasnou převahu provládní strany, za nesvobodné.

Přechodná vláda, v jejímž čele Guaidó stojí, nemá ve Venezuele žádnou exekutivní moc. Její představitelé se ale podílí na správě aktiv, která zmrazily západní země v rámci sankcí zavedených proti Madurově vládě. Opoziční strany, které chtějí Guaidóa odvolat, ujistily, že tímto krokem opozice neztratí kontrolu nad majetkem v zahraničí. (ČTK)