Klienti bank by si měli před koncem roku ohlídat lhůty pro zadání platebních příkazů

Klienti bank by v posledních dnech roku měli věnovat zvýšenou pozornost termínům svých finančních transakcí. Pokud chtějí, aby jejich operace banka zúčtovala do konce roku 2022, měli by si ohlídat lhůty pro zadání platebních příkazů.

Některé pobočky mají v posledních dnech roku upravenou otevírací dobu, sdělila Česká bankovní asociace. Potřebné informace a přehledy doporučených termínů, jak a kdy nejlépe zaplatit, jsou na webových stránkách bank. (České noviny)