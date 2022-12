Americký poslanec Raskin oznámil, že má rakovinu

Poslední z organizátorů plánovaného únosu guvernérky amerického Michiganu už zná délku svého trestu: Barry Croft jde do vězení na 19 let a 7 měsíců. Je to nejdéle ze všech odsouzených. Gretchen Whitmerovou chtěl podle rozsudku unést, zabít a započít občanskou válku. (NY Times)