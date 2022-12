V Oděse odstranili pomníky carevny Kateřiny II. Veliké a vojevůdce Suvorova

V ukrajinské Oděse v noci na dnešek odstranili pomník ruské carevny Kateřiny II. Veliké, která přístavní město v 18. století nechala založit. Úřady společně se sochou někdejší panovnice demontovaly pomník vojevůdce z 18. století Alexandra Suvorova.

The monument to Catherine II in #Odesa was finally dismantled

Now it will be temporarily transferred to the Museum of Art. pic.twitter.com/P0gsWKByAv

— NEXTA (@nexta_tv) December 29, 2022