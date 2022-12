Rakušané vstupují do roku 2023 s nejhorší náladou za posledních 50 let. Ukazují to výsledky pravidelného průzkumu agentury IMAS. Zhruba čtvrtina respondentů uvedla, že pohlíží do budoucnosti s důvěrou, ostatní cítí spíše skepsi či obavy.

Podíl lidí, kteří očekávají nový letopočet s důvěrou, klesá třetím rokem za sebou. Poprvé se ale tento podíl propadl pod 30 procent. Letos vyjádřilo důvěru v budoucnost 26 procent respondentů, což je vůbec nejméně od roku 1972, kdy agentura IMAS tento druh průzkumu začala provádět. Dalších 32 procent respondentů vstupuje do nového roku se skepsí a 35 procent s obavami.

O něco silnější je důvěra mezi mladšími ročníky ve věku od 16 do 34 let, kde se k tomuto pocitu hlásí na 39 procent respondentů, a mezi lidmi s vyšším vzděláním. Více pesimismu naopak vykazují lidé se základním vzděláním a senioři ve věku od 60 let.

V předchozích letech za poklesem pozitivního hodnocení stála především pandemie covidu-19. Tu nyní vystřídala inflace, která se stala ve výzkumu nejčastěji citovaným zdrojem obav mezi lidmi, kteří se dívají na začátek příštího roku se skepsí či strachem.

Agentura IMAS uskutečnila svůj průzkum se vzorkem zhruba 1000 lidí starších 16 let. (ČTK)