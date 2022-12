Při požáru kasina a hotelu v kambodžském městě Poipet zahynulo asi deset lidí

Při požáru kasina a hotelu v kambodžském městě Poipet u hranic s Thajskem zahynulo nejméně deset lidí, další tři desítky lidí utrpěly zranění. S odvoláním na kambodžskou policii o tom v noci na dnešek informovaly agentury AFP a AP.

Požár vypukl v podniku zvaném Grand Diamond City. Jeho příčiny zatím nejsou známy. Na místě podle úřadů zasahují posádky 11 hasičských vozů, pomáhají také hasiči ze sousedního Thajska.

Snímky zveřejněné na sociálních sítích ukazují obrovský komplex zachvácený plameny. Na videích pak je vidět, jak lidé zřejmě skáčou z oken poté, co je požár v budově uvěznil.

As many as 10 people have died in a fire at a Cambodian hotel-casino on the border with Thailand, with photos showing groups desperately huddled on ledges as fierce flames surround themhttps://t.co/70DRlNWOYh pic.twitter.com/nygeMJ2rd6

— AFP News Agency (@AFP) December 29, 2022