Reuters: Vláda USA chce použít Trumpův zákon k vyhoštění dalších migrantů

Administrativa amerického prezidenta Joa Bidena plánuje použít takzvané Nařízení 42 (Title 42) k vyhoštění mnoha Kubánců, Nikaragujců a Haiťanů zadržených na hranicích s Mexikem. Současně umožní některým migrantům na základě humanitárních víz vstoupit na americké území.

Agentuře Reuters to dnes řekly tři zdroje obeznámené se situací. Nařízení 42 schválila vláda bývalého prezidenta Donalda Trumpa během pandemie covidu-19. Umožňovalo vracet do Mexika migranty, aniž by dostali možnost požádat ve Spojených státech o azyl či se proti rozhodnutí amerických úřadů odvolat.

Cílem nařízení bylo zamezit šíření koronaviru v USA. Podle agentury AP pohraniční a cizinecká policie od března roku 2020 použila toto nařízení ve 2,5 milionu případů. O zákonu se v posledních měsících vedla řada soudních sporů. Obvodní soud ve Washingtonu v listopadu rozhodl, že nařízení porušovalo federální zákony a navíc se neprokázalo, že by migranti tvořili specifické riziko pro šíření koronaviru v USA.

V úterý nicméně Nejvyšší soud USA, který jednal z podnětu republikánských představitelů 19 amerických států, nařídil vládě, aby opatření nadále vymáhala a to nejméně do února příštího roku, kdy bude o budoucnosti zákona dále jednat.

Nová pravidla pro Kubánce, Nikaragujce a Haiťany mají vycházet z již existujícího imigračního programu pro občany Venezuely, který jim umožňuje letecky vstoupit do USA za podmínky, že mají v Americe někoho, kdo je finančně podporuje. Takových případů bylo od října do listopadu 14 000, píše Reuters. Venezuelci, kteří se pokouší do USA vstoupit nelegálně, jsou obvykle vraceni do Mexika.

Dva úředníci obeznámení s vládní politikou řekli Reuters, že nová pravidla by mohla vejít v platnost už tento týden. Jiný úředník dodal, že administrativa zatím ve věci neudělala finální rozhodnutí. (ČTK)