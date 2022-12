Ruští legionáři bojující na straně Ukrajiny působí i v Bachmutu, řekl mluvčí

Legionářská jednotka složená z Rusů bojujících po boku Ukrajinců působí mimo jiné v Bachmutu na ukrajinském Donbasu, sdělil agentuře AFP její mluvčí, který si přezdívá Cézar. Přesný počet vojáků sloužících v jednotce s názvem Svoboda Ruska je tajný, podle Cézara jich je ale „několik stovek“.

„Nebojuji proti vlasti, ale proti Putinově režimu, proti tyranii. Nejsem zrádce, jsem opravdový ruský vlastenec,“ zdůraznil novinářům Cézar. Ten obvykle novináře vodí ke zničenému pravoslavnému klášteru v oblasti, kterou na podzim znovudobyla ukrajinská armáda. Rozbitá pozlacená kopule a poházené ikony podle něj totiž nejlépe ilustrují, jaké „jsou skutečné Putinovy hodnoty“.

Legionářská jednotka vznikla na začátku války a je součástí mezinárodního uskupení dobrovolníků bojujících v řadách ukrajinské armády. Po dvouměsíčním výcviku byli její vojáci v květnu nasazeni na ukrajinském Donbasu. Nyní jsou především v Bachmutu, jednoho z míst fronty, kde se odehrávají nejintenzivnější boje, a působí hlavně u dělostřelectva. Vojáci jednotky, která má ale podle AFP vzhledem ke své omezené velikosti spíše symbolický význam, slouží pod ukrajinskými veliteli.

„Jsou to velmi motivovaní a profesionální bojovníci. Své úkoly plní skvěle,“ řekl AFP jeden z ukrajinských důstojníků pod podmínkou zachování anonymity. Doplnil, že vojáci, kteří chtěli do legie vstoupit, museli projít psychologickými testy a podrobit se i testu na detektoru lži, aby se předešlo tomu, že se do ukrajinské armády infiltruje někdo s nekalými úmysly.

„Účastní se války, kvůli malému počtu ale nemají velký dopad. Jejich význam je spíše politický. Pro Ukrajinu je dobré, že může ukázat, že existují Rusové, kteří podporují demokracii a svobodu a bojují na správné straně,“ sdělil k legii ukrajinský armádní expert Oleh Ždanov. (ČTK)