Kybernetické útoky jsou stále sofistikovanější, varuje šéf NÚKIB Kintr

Kybernetické útoky jsou stále sofistikovanější a propracovanější. Útočníci pracují i s faktory, jako je nátlak, nebo obecněji s lidskou mentalitou a je složitější je odhalit. Upozorňuje na to ředitel Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) Lukáš Kintr.

Podvodné metody útočníků jsou podle Kintra vícevrstvé. „Řetězí jednotlivé techniky, a je tedy složitější je odhalit. Na to všechno musíme být připraveni. Nebo alespoň na co nejvíce z toho. Proto je potřeba neustále pracovat na kybernetické bezpečnosti, školit zaměstnance, investovat do vybavení a počítat v rozpočtu s potřebnými výdaji v této oblasti,“ řekl Kintr v rozhovoru s ČTK.

Ve funkci je od července, v čele úřadu tehdy nahradil Karla Řehku, který se stal náčelníkem generálního štábu. (České noviny)