Nejvyšší soud USA nechal v platnosti opatření umožňující snazší vracení migrantů

Americký nejvyšší soud dnes rozhodl, že ponechá v platnosti opatření z doby pandemie covidu-19, které umožňuje americkým úřadům snazší vracení migrantů. Soud nižší instance dříve nařídil opatření zrušit, kvůli obavám z nárůstu migrace se ale na nejvyšší soud obrátili republikánští představitelé 19 států.

Jednodušší vracení migrantů bude možné minimálně do doby, než soud o budoucnosti opatření rozhodne, uvedla agentura AP.

Takzvané Nařízení 42 (Title 42) schválila vláda bývalého prezidenta Donalda Trumpa během pandemie covidu-19. Umožňovalo vracet migranty, aniž by dostali možnost požádat ve Spojených státech o azyl či se proti rozhodnutí amerických úřadů odvolat. Jeho cílem bylo zamezit šíření koronaviru v USA. Podle agentury AP pohraniční a cizinecká policie od března roku 2020 použila toto nařízení v 2,5 milionu případů.

Soudce Emmet Sullivan v listopadu konstatoval, že nařízení porušuje federální předpisy a vládě uložil, aby ho do 21. prosince zrušila. Republikánští představitelé však rozhodnutí napadli u nejvyššího soudu. Předseda nejvyššího soudu John Roberts minulý týden nařídil pozastavit lhůtu stanovenou Sullivanem a dnes jeho rozhodnutí podpořilo i plénum soudu. Pro pozastavení lhůty hlasovalo pět soudců, proti čtyři.

Podle dnešního rozhodnutí zůstává opatření v platnosti do doby, než o něm soud rozhodne. Nejvyšší soud projedná žalobu představitelů republikánských států v únoru. Zabývat se bude mimo jiné tím, zda jsou státy oprávněné tento právní spor vést. Rozhodnout by mohl do června, uvedla agentura Reuters.

Bílý dům uvedl, že se rozhodnutím nejvyššího soudu bude řídit. „Zároveň pokračujeme v přípravách na bezpečnou, spořádanou a humánní správu hranic, až bude nakonec Nařízení 42 zrušeno, a budeme pokračovat v rozšiřování legálních cest pro přistěhovalectví,“ uvedla v prohlášení mluvčí Bílého domu Karine Jean-Pierreová.

O Nařízení 42 se v posledních měsících vedlo více soudních sporů. Opatření chtěla ukončit administrativa prezidenta Joea Bidena, protože pominul jeho hlavní účel – zamezit šíření covidu-19 v USA. Tento záměr ale zastavil soudce v Louisianě. Organizace na ochranu práv migrantů, které Nařízení 42 dlouhodobě kritizují, se v jiném sporu obrátily na soud ve Washingtonu, kde jim soudce Sullivan dal za pravdu. Podle něj nařízení porušovala federální zákony a navíc se neprokázalo, že by migranti tvořili specifické riziko pro šíření covidu-19 v USA. (ČTK)