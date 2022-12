Úřady v Buffalu kvůli sněhové bouři zavedly zákaz ježdění v autech

Španělská vláda po dvou letech schválila nového velvyslance ve Venezuele. Evropská země nemá ve Venezuele svého ambasadora od konce roku 2020, kdy tehdejší kabinet premiéra Pedra Sáncheze dal najevo svůj nesouhlas s politickou situací v zemi, píše agentura AFP.

Španělský ministr zahraničí José Manuel Albares již dříve řekl, že jmenovaní velvyslance mimo jiné záleží na dialogu mezi autoritářskou vládou Nicoláse Madura a venezuelskou opozicí.

Novým velvyslancem se má stát stávající chargé d’affaires Ramón Santos Martínez, uvedla dnes vláda v Madridu. Zmíněný diplomat je nejvyšším španělským představitelem ve Venezuele od loňského roku.

Španělsko se rozhodlo nejmenovat nového velvyslance poté, co na konci roku 2020 vypršel mandát tehdejšímu ambasadorovi Jesúsovi Silvovi. Dalo tím najevo nesouhlas s politickou situací v zemi. Vláda Nicoláse Madura tehdy uspořádala volby do parlamentu, které bojkotovala opozice. Evropská unie, Spojené státy a další západní země označily hlasování za nesvobodné. Madrid navíc tehdy čelil silné kritice Madurovy vlády za to, že v rezidenci velvyslance poskytl útočiště významnému předákovi opozice Leopoldovi Lópezovi, který pak uprchl Španělska.

Na konci listopadu v rozhovoru pro deník El País španělský ministr zahraničí Albares uvedl, že obnova dialogu mezi vládou a opozici by byla „dobrým signálem“ pro návrat španělského velvyslance do Caracasu. Jmenování velvyslance má také usnadnit vztahy s vládou v Caracasu, jejíž legitimitu ale Španělsko neuznává.

Jednání mezi venezuelskou vládou a opozicí začala loni a po dlouhé době se vyjednavači znovu setkali letos v listopadu. Cílem dialogu je vytvořit podmínky pro spravedlivé prezidentské volby výměnou za postupné zrušení sankcí. Madurova vláda byla v posledních letech v silné mezinárodní izolaci, což se ale v posledních týdnech mění. (ČTK)