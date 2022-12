Záchranáři na severovýchodě Anglie vyhlásili stav nouze podruhé v devíti dnech

Záchranná služba státního zdravotnického systému NHS na severovýchodě Anglie vyhlásila stav nouze kvůli nedostatku personálu a významným zpožděním ambulancí, které vyjíždějí k pacientům.

Nouze je výzvou pro partnerské zdravotnické služby, aby převzaly méně urgentní případy, a pro veřejnost, aby na tísňovou linku volala jen v případě ohrožení života. Dnes o tom na svém webu informovala služba NHS.

„Je to už podruhé v devíti dnech, co jsme nouzi vyhlásili. Je to kvůli bezprecedentnímu tlaku, kterému náš zdravotnický systém čelí,“ uvedl operační ředitel záchranných služeb pro severovýchodní Anglii (NEAS) Shane Woodhouse. Dodal, že na zpožděnou sanitku dnes ráno čekalo více než 100 pacientů.

Při méně závažných zdravotních potížích se mají lidé obrátit na svého lékaře, lékárníka nebo webovou stránku NHS, která obsahuje řadu pokynů i rad pro diagnózu aktuálního zdravotního stavu člověka, řekl Woodhouse.

Stav nouze naposledy NEAS vyhlásily 20. prosince před ohlášenými stávkami pracovníků záchranné služby. Na pomoc byly před Vánocemi povolány stovky příslušníků armády, aby zastoupily techniky, záchranáře i pracovníky dispečinků. (ČTK)