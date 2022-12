Republikánský poslanec v USA lhal o práci, vzdělání, charitě i majetku

Poražený americký demokrat Robert Zimmerman vyzval republikána George Santose, který jej porazil v souboji o poslanecký post do americké Sněmovny, aby odstoupil a utkal se s ním znovu. Santos se přiznal, že v oficiálním životopisu lhal o svém vzdělání i praxi

Santos přiznal, že lhal, když tvrdil, že po studiu pracoval ve společnostech Goldman Sachs a Citigroup. Rovněž přiznal, že není absolventem univerzity Baruch College, jak v životopise tvrdil, ani nemá titul. Uvedl, že dokonce nikdy žádnou vysokou školu ani nedokončil.

V otázce na židovský původ, který tvrdil, že má, také přiznal, že přestřelil – není prý „židovský, ani tak trochu židovský,“ jak tvrdil. V angličtině využil stejně znějícího přídavného jména „Jewish“, židovský, a “Jew-ish“, tak trochu jako Žid.

„Jsem katolík,“ řekl bulvárnímu deníku New York Post poté, co seriózní deník New York Times nesrovnalosti v jeho životopise odhalil.

„Přikrášlil jsem si životopis, to je celý můj hřích. Volil jsem nevhodná slova a stydím se za to,“ dodal s tím, že ale odstoupit nehodlá.

Jeho místo je jedním z těch, které se republikánům podařilo takzvaně překlopit, tedy vzít demokratům, kteří je dosud drželi.

Santos také tvrdil, že je „prvním, otevřeně gay poslancem za republikány,“ než se ukázalo, že byl do začátku minulého volebního klání ženatý s ženou. „To je pravda, chodil jsem ženami, ale dneska jsem šťastně ženatý s mužem. Lidé se mění,“ řekl.

Nepravdivá byla také jeho tvrzení, že vlastní třináct nemovitostí. Ve skutečnosti připustil, že bydlí u své sestry a na první nemovitost „si teprve šetří“, zatímco dluží za nájemné u předchozího pronajímatele.

V registru darů charitativních organizací není také ani vidu po vybraných částkách organizace Friends of Pets, která pomáhá zvířatům a kterou tvrdil, že založil. „Muž, pro kterého měl Santos peníze vybírat, naopak uvádí, že nikdy od něj nedostal a že Santos měnil důvody, proč vybrané peníze nemůže dotyčnému předat.“

Vedení demokratů ve Sněmovně vyzvalo Santose, aby odstoupil. To poslanec, kterého příští týden čeká složení poslaneckého slibu, ale odmítá. (New York Post, New York Times, Hill)