Španělská policie zabavila na lodi mířící do Latinské Ameriky 4,4 tuny hašiše a zatkla dva britské občany. Úspěšný zátah v Cádizském zálivu na jihu Španělska umožnilo špatné počasí, kvůli kterému musela loď plující ze západního pobřeží Maroka změnit kurz.

Policie spolu s celníky loď sledovala a posádku nakonec překvapila poblíž Cádizu, kam plavidlo zamířilo kvůli bouři. Na palubě se našlo 130 balíčků se 4400 kilogramy hašiše.

Pašování narkotik z Maroka přes Španělsko dále do Evropy nebo jinam je velmi časté. Právě blízkost Maroka, kde se ve velkém pěstuje konopí, a také vazby na Jižní Ameriku podle odborníků můžou za to, že Španělsko je hlavním bodem, přes který se do Evropy dostávají drogy. (ČTK)