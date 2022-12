Druhý Avatar už v Česku utržil 90 milionů korun

Po dvou týdnech v kinech už nový snímek Jamese Camerona Avatar: the Way of Water vidělo 459 tisíc Čechů. Film se spolehlivě drží na prvním místě žebříčku návštěvnosti českých kin.

Zmíněných 459 tisíc diváků vygenerovalo novému návratu na měsíc Pandora tržby v hodnotě 90 milionů korun. Film je přitom v kinech teprve dva týdny, lze tedy předpokládat, že nadále se na něj bude chodit ve velkém.

Ostatní filmy v žebříčku Unie filmových distributorů si drží za Avatarem značný odstup – druhý je návrat animovaného Kocoura v botách s podtitulem Poslední přání, který po prvním víkendu v kinech má 21 tisíc diváků, třetí pak romantický Vánoční příběh s celkem 141 tisíci diváky.

Srovnávat se s Avatarem v žebříčku 20 nejnavštěvovanějších filmů v českých kinech momentálně může jen návrat Toma Cruise v Top Gunu – ten má po 31 týdnech v kinech už tržby ve výši 146 milionů korun a přes 800 tisíc českých diváků. Lze ale předpokládat, že nový Avatar na podobně vysoké tržby s aktuálními čísly také brzy dosáhne.