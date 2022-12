Jordánské úřady včera evakuovaly turisty ze skalního města Petra, které zasáhly bleskové povodně. Místo muselo opustit zhruba 1700 lidí. Podle úřadů se v celé oblasti zranili tři lidé při nehodě autobusu, který smetla voda. (Daily Mail)

Video of flash floods in iconic #Petra in Jordan today, a world heritage site. Tourists have been evacuated, and a number of casualties reported in area: pic.twitter.com/kJIzQ6Paqn

— Joyce Karam (@Joyce_Karam) December 26, 2022