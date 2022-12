Od ledna přibyly zhruba čtyři stovky vězňů, počet vězňů tak začal po šesti letech opět stoupat

Počet vězňů v Česku letos začal po šesti letech opět stoupat, od ledna jich přibyly zhruba čtyři stovky. Míst je pro ně zatím dostatek, Vězeňské službě spíše chybí dozorci a strážní.

K 19. prosinci bylo za mřížemi 19 153 odsouzených, vazebně stíhaných obviněných a chovanců detenčních ústavů. „Aktuální problém s ubytovací kapacitou nemáme, věznice jsou v průměru naplněny na cca 96 procent,“ uvedla mluvčí Vězeňské služby Markéta Prunerová. Letošní nárůst označila Prunerová za velmi mírný.

Jeho příčinou může být podle ní to, že činnost soudů se po pandemii covidu-19 rozvinula opět naplno. „Pokles počtu vězňů v předchozích dvou letech ovlivnila i pandemická situace, kdy ubylo osob odsouzených za nejčastější trestné činy, jako jsou krádeže a loupeže. Je možné, že to zapříčinily i exemplární tresty, ale to už se dostáváme do roviny spekulací,“ doplnila Prunerová. (ČTK)