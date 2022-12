Zeman sice zmínil Izrael, ale opomněl vztahy s Čínou a Ruskem a svůj podíl na nich, hodnotí prezidentův projev politologové oslovení ČTK. Postrádali rovněž sebereflexi Zemanových chyb či aspoň zmínku o českém předsednictví v Radě EU.

Politolog Josef Mlejnek napsal, že odsouzení ruské agrese je v kontextu Zemanových dlouhodobých politických postojů překvapivé, ale prezident tak „potvrdil svůj pozoruhodný verbální obrat ve vztahu k Rusku, který učinil letos v únoru“. „Pokud jde o jeho vlastní bilanci 32 let působení v politice, je logické, že ji prezentoval jako pozitivní, což se dalo u projevu na rozloučenou očekávat,“ dodal.

Podle Mlejnka však Zeman nadproporčně zveličil své zásluhy o rozvoj dobrých vztahů s Izraelem, a naopak upozadil svou roli při budování nadstandardních vztahů s Ruskou federací a s Čínou. „Čínu mimochodem ve svém projevu vůbec nezmínil,“ uvedl. Zemanova zmínka o „zakomplexovaných nulách“ mezi komentátory či politiky pak podle Mlejnka byla plivancem na rozloučenou a „zemanovským folklorem“, který dnes už asi nikoho neurazí.

Politolog Petr Just uvedl, že Zeman deskriptivně a povrchně zmínil tři největší témata roku. „V kontextu toho mě ale zarazilo, že nepadla ani jen okrajová zmínka o českém předsednictví v Radě EU,“ uvedl. Hodilo by se to přitom přinejmenším ve spojení s energetikou, doplnil.

V bilanční části nešel podle Justa prezident nijak do hloubky. „Pouze relativně nejdetailnější byl v části, kde hovořil o působení ve funkci předsedy vlády, tedy o období, které bylo před více než 20 lety,“ uvedl. Postrádal sebereflexi chyb či vizi do budoucna. „V podstatě to byl projev podobný těm, co měl dříve, včetně tradičních výpadů směrem ke komentátorům či Evropské unii,“ dodal.