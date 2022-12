Boje u východoukrajinské Kreminné

Objevují se zprávy o bojích u východoukrajinské Kreminné, dvacetitisícového města důležitého pro ruskou obranu fronty v Luhanské oblasti. Zprávy o ukrajinském postupu nejsou zatím potvrzené.

Budeme-li dle ustálené praxe brát za potvrzení úspěšného útoku až snímky ukrajinských vojáků pózujících ve městě, pak v Kreminné ukrajinské jednotky zatím nejsou.

Zpráv o úspěšném postupu, doprovázených i nepotvrzenými videy ukrajinských vojáků, je ale poměrně hodně, mluví se i o ruském rabování přímo v Kreminné. To jsou indicie obvyklého vzorce dění předcházejícího potvrzení ukrajinského postupu, na to je ale zatím třeba vyčkat.

Podle nepotvrzených zpráv ukrajinské síly obsadily většinu lesa jižně od Kreminné, odkud se zřejmě k městské zástavbě blíží nejvíc, a obec Červonopopivka severně od města, čímž by přerušily jednu ze dvou hlavních zásobovacích silnic do města.

Variant dění, které úspěšný ukrajinský útok nezahrnují, ale zůstává dost. Nelze vyloučit, že se v lesích jižně od Kreminné odehrává spíše ukrajinský průzkum, než že by šlo přímo o útok. To by samozřejmě z pohledu Ukrajiny také byla dobrá zpráva, jen by to ukazovalo, že postup bude pomalejší.

Možné je koneckonců i to, že Ukrajinci zprávami o postupu napínají nervy ruské posádky, která město drží. A už se stalo i to, že si Rusové celé ukrajinské útoky vymysleli, aby se pak mohli chlubit jejich odražením.

V září už se jednou „osvobození“ Kreminné oslavovalo, to když ruští vojáci z města odjeli, zřejmě v panice z tehdejší ukrajinské ofenzivy. Ta ale až do Kreminné nedorazila a Rusové se do města, které okupují od dubna, vrátili. (Deník N)