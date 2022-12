Společnost Brněnské komunikace od rána sype vozovky ve městě kvůli riziku, že by mohly namrzat a mohlo by se tvořit náledí. Do terénu vyjelo 21 posypových vozidel, stojí v tiskové zprávě. Řidiči by měli být na silnicích v kraji opatrní, na velké části území se objevuje mlha. (ČTK)