V Boskovicích rozdali 1500 porcí polévky, výtěžek půjde na pomoc potřebným

V Boskovicích na Blanensku dnes pořadatelé dobročinné akce rozdali 1500 porcí polévky, výtěžek půjde na pomoc potřebným. Lidé mohli přispět jakoukoliv částkou.

ČTK to řekla Leona Valterová, ředitelka Střední pedagogické školy Boskovice, která akci pořádala spolu se skauty a Vyšší odbornou školou a střední školou Boskovice v Hybešově ulici. Školy a skauti akci převzali po předešlých pořadatelích, kteří za 25 let vybrali přes milion korun.

Polévka byla hrstková a zájemci mohli přispět do kasičky, na účet nebo pomocí QR kódu. „Polévku všichni nesmírně chválili. Měli jsme 370 litrů, což je takových 1500 porcí. Všechno jsme to rozdali už před polednem,“ uvedla Valterová. Výši vybrané částky bude znát začátkem příštího roku, jakmile se spočítá obsah všech kasiček. Na účet mohou lidé přispět i nadále. Na letošní ročník půjdou všechny peníze vybrané do 31. 12., peníze poslané později se započítají do příštího roku. (ČTK)