Při ostřelování jihoukrajinského Chersonu zahynulo nejméně pět lidí, dalších 20 je zraněných. Uvedl to zástupce šéfa ukrajinské prezidentské kanceláře Kyrylo Tymošenko. Snímky z centra města sdílel také prezident Volodomyr Zelenskyj.

This is not sensitive content – it's the real life of 🇺🇦.

Kherson. On the eve of Christmas, in the central part of the city. It's terror, it's killing for the sake of intimidation and pleasure.

The world must see what absolute evil we are fighting against. #russiaisateroriststate pic.twitter.com/ll1KAjHRom

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 24, 2022