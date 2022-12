Madurův spojenec Saab může být v USA souzen

Americký federální soud odmítl námitku obhajoby Alexe Saaba, že má bývalý blízký spolupracovník venezuelského prezidenta Nicoláse Madura diplomatickou imunitu. Saab tak může být ve Spojených státech souzen kvůli praní špinavých peněz.

Jedenapadesátiletý kolumbijsko-venezuelského podnikatel Saab je v Miami ve vězení od loňského října, kdy byl na žádost USA vydán z Kapverd. Tam ho místní úřady zadržely při jeho mezipřistání na cestě do Íránu v červnu 2020. Podle AP letěl vyjednávat do Íránu jménem Madurovy vlády dodávky ropy do Venezuely. Ta je sice ropnou velmocí, v posledních letech ale čelí americkým sankcím.

Soudce v Miami v pátek svůj verdikt zdůvodnil mimo jiné tím, že Spojené státy neuznávají Madura za prezidenta. Od roku 2019, stejně jako několik desítek dalších zemí, považují za prozatímní hlavu Venezuely opozičního lídra Juana Guaidóa, jelikož prezidentské volby, v nichž Maduro obnovil svůj mandát v roce 2018 nepovažují za demokratické.

„Madurův režim je nelegitimní, takže i jakákoli žádost o uznání diplomatické imunity zástupci jeho režimu musí být rovněž považována za nelegitimní,“ uvedl soudce Robert Scola. „Neuznáváme Madurovu vládu jako legitimní vládu Venezuely,“ dodal.

Madurova vláda ve snaze dostat Saaba z amerického vězení ho loni jmenovala členem své delegace jednající s opozicí o řešení politické a ekonomické krize ve Venezuele. Tyto rozhovory byly zhruba po roce obnoveny koncem listopadu a jejím prvním výsledkem bylo mimo jiné zmírnění amerických ropných sankcí či odblokování tří miliard dolarů (asi 70 miliard korun) ze zahraničních státních účtů Venezuely, které mají přes fond spravovaný OSN jít na humanitární pomoc. Podle stanice Hlas Ameriky se jednání účastnila i Saabova manželka Camilla Fabriová. (ČTK)