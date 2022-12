Střelba v centru Paříže odstartovala protesty kurdské komunity

Po střelbě v kurdském kulturním centru a kavárně v centru Paříže odstartovaly v okolních ulicích násilné protesty. Prezident Emmanuel Macron uvedl, že terčem ohavného útoku se stala francouzská kurdská komunita. (Reuters)

#France

Members of the #Kurdish community took to the streets in #Paris to #protest the #shooting of three people at a cultural centre and Kurdish cafe. https://t.co/9XFDLm7qIk pic.twitter.com/v9OA93FzJ4

— Smriti Sharma (@SmritiSharma_) December 24, 2022