Odboráři ve školství zvažují stávkovou pohotovost, sdělil jejich předseda

Někteří členové Českomoravského odborového svazu pracovníků ve školství vyzývají ke stávce učitelů. Důvodem je to, že vláda neschválila odborářský návrh, aby do základní složky platu neboli tarifu pedagogických pracovníků šlo 80 procent z částky, o kterou se v roce 2023 navýší platy.

Vedení svazu osloví své členy ohledně případné stávkové pohotovosti na začátku nového roku. ČTK to dnes sdělil předseda školských odborů František Dobšík. Státní rozpočet na rok 2023 počítá s navýšením na platy pedagogů o čtyři procenta. Vláda ve středu rozhodla, že celá částka by měla putovat do odměn.

„Oslovíme organizace, potažmo naše funkcionáře, ihned po Novém roce. Konečné rozhodnutí (zda odbory vyhlásí stávkovou pohotovost) je na kolektivním orgánu, tedy na předsednictvu,“ informoval Dobšík.

Předseda odborářů ve školství označil středeční rozhodnutí vlády za zklamání. Kabinet podle něj nerespektoval doporučení tripartity, rozhodl v rozporu se svým prohlášením a ignoroval petici odborářů, kterou odbory vládě adresovaly. Odboráři proto chtějí navrhovat jimi preferované rozdělení peněz znovu v roce 2023.

Petici na jednání zástupců ministerstva školství, odborů a zaměstnavatelů v pátek 9. prosince převzal ministr školství Vladimír Balaš (STAN), který tehdy vyslovil požadavkům odborů předběžnou podporu. Podle Dobšíka s rozdělením navýšení platů mezi tarif a odměny souhlasili na jednání tripartity také zaměstnavatelé. Vládní koalice ale následně návrh nepodpořila. Vedení odborového svazu proto petici s asi 19 000 podpisy v pondělí 19. prosince předalo na Úřad vlády ČR.

Nyní odboráři podle svého předsedy čekají, jak se vláda k petici vyjádří. „Peníze na splnění našich požadavků jsou. Je to jen o tom, najít tu politickou vůli. Tarify by se tak mohly zvednout třeba k prvnímu březnu (roku 2023),“ řekl. Úřad musí na petici písemně odpovědět do 30 dnů od doručení. V odpovědi musí adresát petice uvést svůj postoj k věci, které se petice týkala, a jakým způsobem petici vyřídil. Vyhovět požadavkům petentů vláda nemusí, petice není závazná.

Už dříve odboráři uváděli, že jimi navrhované rozdělení peněz je adekvátní současné situaci se zvyšováním cen spotřebního zboží. Pouze nárokové tarify podle nich zaručí, že tuto část peněz nebude možné použít na zaplacení jiných výdajů.

Tabulkové platy pedagogických i nepedagogických pracovníků letos rostly, ale zvyšovaly se méně, než bylo plánováno v návrhu rozpočtu na rok 2022 připraveném vládou Andreje Babiše (ANO). Platové tabulky pro pedagogické pracovníky se zvýšily od ledna 2022 o dvě procenta, tabulkové platy pro nepedagogy se navýšily o deset procent od září. (ČTK)