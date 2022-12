TV2: Stoltenberg by po odchodu z NATO mohl vést Mezinárodní měnový fond

Zkušený norský ekonom a politik a nyní generální tajemník Severoatlantické aliance Jens Stoltenberg by po odchodu z NATO mohl vést Mezinárodní měnový fond se sídlem ve Washingtonu. S odvoláním na interní informace z obranné aliance o tom dnes informovala norská veřejnoprávní stanice TV2.

Stoltenberg vede NATO od roku 2014 a je jejím druhým nejdéle sloužícím generálním tajemníkem. Za jeho působení se organizace opakovaně rozšířila, u členských států si vysloužil respekt zajištěním soudržnosti po začátku války na Ukrajině nebo v době mandátu amerického prezidenta Donalda Trumpa, který zpochybňoval alianční závazky USA.

Na jaře byl Stoltenberg zvolen do čela norské centrální banky, nakonec ale funkci odmítl a svolil k prodloužení mandátu v čele NATO do 30. září 2023. Poté by podle interních zdrojů z organizace o funkci generálního tajemníka mohl mít zájem španělský premiér Pedro Sánchez nebo nizozemský premiér Mark Rutte, jejichž země čekají volby v letech 2023 a 2024. Rozhodování nejspíš ovlivní i výsledky voleb do Evropského parlamentu v roce 2024, protože na nejvyšší funkce v EU obvykle kandidují stejní zájemci jako do NATO, poznamenává TV2.

Mezinárodní měnový fond, založený v roce 1944, sdružuje 190 zemí. Od října 2019 ho vede Bulharka Kristalina Georgievová, má pětiletý mandát. Cílem této specializované agentury OSN je napomáhat mezinárodní měnové spolupráci, usnadňovat vyrovnaný růst světového obchodu, podporovat stabilitu směnných kurzů a napomáhat členským zemím při odstraňování deficitů platební bilance. (ČTK)