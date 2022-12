Zelenskyj dal Bidenovi medaili a dopis od generála z Bachmutu

Ukrajinský prezident Zelenskyj předal americkému prezidentu Bidenovi dopis a kříž za vojenské zásluhy, které mu posílá ukrajinský kapitán a obránce z první linie v Bachmutu. Biden slíbil, že mu za to telefonicky poděkuje a pošle památeční minci.

“Thanks from our ordinary people to your ordinary people”. President Zelenskyy, before presenting a medal to President Biden, sent by a Ukrainian soldier. pic.twitter.com/xDH1aUYDrI

