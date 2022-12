Orbán prohlásil, že je načase „vysušit bažinu“ v Evropské unii

Maďarský nacionalistický premiér Viktor Orbán dnes prohlásil, že je načase „vysušit bažinu“ v Evropské unii, což by podle jeho představ mohlo vést až k rozpuštění Evropského parlamentu (EP). Napsala to agentura AP.

Šéf maďarské vlády na každoroční tiskové konferenci podle ní řekl, že korupční skandál, do něhož je zapleteno několik členů EP, zpochybnil důvěryhodnost instituce a že on podporuje zrušení tohoto unijního orgánu v jeho současné podobě.

„Maďaři by si přáli, aby byl Evropský parlament v současné podobě rozpuštěn,“ řekl Orbán. „Je snadné říct, do jaké míry byla pověst Evropského parlamentu v Maďarsku (skandálem) poškozena: Vůbec ne, protože nižší už být nemohla,“ dodal premiér na téměř tříhodinové tiskové konferenci, která je podle AP jednou z mála příležitostí, kdy Orbán odpovídá na dotazy mezinárodních nebo vůči jeho vládě kritických maďarských médií.

Premiér, který byl v dubnu zvolen na čtvrté funkční období v řadě, vede s Evropskou unií řadu bitev – o migraci, práva menšin či kvůli podkopávání právního státu, přičemž EU ho viní z porušování demokratických norem nebo z nedostatků v boji s korupcí. Evropská unie kvůli těmto výhradám zmrazila miliardy eur z unijních fondů určených pro Maďarsko.

Dnes Orbán kritizoval Evropský parlament kvůli nedávno odhalené korupční aféře, v níž několik současných či bývalých pracovníků EP čelí podezření, že výměnou za peněžité i jiné dary sloužili zájmům Kataru. Vypůjčil si přitom frázi od bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa o „vysušení bažiny“, píše AP. Zatímco někdejší šéf Bílého domu hlásal, že chce „vysušit bažinu“ ve Washingtonu, Orbán hovořil o Bruselu.

K napětí mezi Budapeští a Bruselem přispívá i lobbování maďarské vlády proti sankcím vůči Moskvě za její invazi na Ukrajině, poznamenala agentura. Orbán – jenž je považován za jednoho z nejbližších spojenců ruského prezidenta Vladimira Putina v EU – tvrdí, že postihy jsou při vyvíjení tlaku na Moskvu, aby válku ukončila, neúčinné, a způsobily větší škody evropským ekonomikám než Rusku. „Pokud by to bylo na nás, neexistovala by žádná sankční politika,“ pronesl Orbán. Dodal, že nepodpoří žádné další sankční balíky proti Rusku, ale zároveň nebude stát v cestě tomu, aby je EU přijala.

Maďarsko se potýká s jednou z nejvyšších inflací v Evropě a prudkým růstem cen. V listopadu činila míra inflace více než 22 procent a forint se od začátku roku propadl vůči euru o téměř 10 procent. Orbán dnes v této souvislosti uvedl, že vláda má v plánu snížit inflaci na jednociferné číslo do prosince příštího roku. (ČTK)